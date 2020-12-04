Інгулець провів атмосферне тренування перед протистоянням зі Львовом в 12-му турі УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці були у прекрасному настрої та ретельно виконували настанови тренера Сергія Лавриненка. За дійством спостерігав клубний квадрокоптер, який і зафільмував тренування петровців на засніженому полі.

До слова, Інгулець у минулому турі здобув першу в своїй історії перемогу в рамках чемпіонату України – сталось це в матчі з Олімпіком (2:1). До цього новачок УПЛ 7 разів грав внічию та тричі поступався.

Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік завдяки двом ляпам голкіпера