"Коли програєш 1:4, то емоції, звісно, негативні. Десь ми отримали нелогічний перший гол. Я ж подякував хлопцям за другий тайм. Вони робили все що могли. М’яч не ліз у ворота. Були моменти і у першому таймі. Воротар рятував. Це є футбол. Динамо було просто сильніше. Вони майже всі моменти, які мали, використали.

Львів – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Наскільки змінив перший гол план на гру? Звісно, коли будь-хто пропускає в дебюті зустрічі, то дуже складно перебудуватись. У другому таймі ми вже більше грали на половині поля суперника, мали моменти. За це дякую хлопцям", – сказав Шумський після гри.

Перемога закріпила Динамо на першій сходинці, відрив від Шахтаря становить 4 очки. Львів опустився на останнє місце УПЛ.

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