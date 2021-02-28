"Когда проигрываешь 1:4, то эмоции, конечно, отрицательные. Где-то мы получили нелогичный первый гол. Я поблагодарил ребят за второй тайм. Они делали все что могли. Мяч не лез в ворота. Были моменты и в первом тайме. Вратарь спасал. Это футбол. Динамо было просто сильнее. Практически все моменты, которые имели, использовали.

Львов – Динамо – 1:4 – видео голов и обзор матча

Насколько изменил первый гол план на игру? Конечно, когда кто-пропускает в дебюте встречи, то очень сложно перестроиться. Во втором тайме мы уже больше играли на половине поля соперника, имели моменты. За это спасибо ребятам", – сказал Шумский после игры.

Победа закрепила Динамо на первой строчке, отрыв от Шахтера составляет 4 очка. Львов опустился на последнее место УПЛ.

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