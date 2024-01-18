– Наскільки ви задоволені зустріччю? Чи отримали відповіді на запитання, які у вас були до Андрія Миколайовича?

– Я не буду тут розказувати задоволений, не задоволений... Почнемо з того – яка мета? Я думаю, що мета цієї зустрічі, щоб Андрій Миколайович познайомився з керівниками регіональних федерацій, щоб вивчив ситуацію, що в нас є, які проблеми, і, напевно, з якою програмою він буде йти на вибори.

Кандидат один, але програма у нього має бути. Я надіюся, що усі ці питання, які підіймалися, він використає для формування своєї програми. Ми, керівники регіонів, намагалися донести ці проблеми, які виникли за багато років, до відома. Якихось конкретних відповідей ми не почули. Але я думаю, що це тільки перша зустріч.

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Є така надія в нас, що він почує наших колег з інших регіонів, і всі наші пропозиції, можливо, увійдуть до його програми. Наприклад, від Івано-Франківська ми їх навіть у письмовому вигляді передали для користування. В чому наші пропозиції? Дуже прості – ми тут займаємося масовим футболом, і питання вдосконалення організації масового футболу на місцях, дитячий футбол, управління федерацією, стратегічні питання саме в цьому напрямку. Ми ж для чого проводимо вибори? Ми хочемо змін. Хочемо вдосконалення нашої роботи.

І було б добре знати, хто буде в його команді, бо ви ж розумієте, що це важливе питання.

– Якраз хотів спитати, чи представляв Шевченко свою команду.

– Це питання було поставлене, але Андрій Миколайович сказав, що він збирає інформацію, готує це питання, і додатково перед Конгресом ми будемо про це поінформовані.

– З приводу програми, я так розумію, що Андрій Миколайович її не представив. Але чи висловлював він якісь ідеї, пропозиції зі свого боку на цій зустрічі?

– Були пропозиції, я не можу сказати, що це програма, але є в нього бачення своє. Але мені здається, що його основна мета була вислухати нас.

– З приводу його бачення – можете коротко переказати? Можливо, ідеї, які вам запам'яталися?

– Це треба йому ставити питання, а не щоб я переповідав, бо це буде якось некоректно. Він же не звітував перед нами, він керівник новий. Я думаю, що мета його зустрічі була познайомитися з нашим баченням і зробити якісь висновки, – сказав Клим у коментарі Tribuna.

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