"Радий повернутися в прекрасне місто Полтава. Моя сім'я вважає, що ці місто і клуб – дуже гарне місце. Ворскла мені дуже сильно допомогла в професіональній кар'єрі, я почав тут рости, я тут виріс. Навіть трошки вивчив мову. Завжди приємно повертатися до місця, де у тебе все добре, де для тебе все роблять. Дуже щасливий повернутися в місто, який мені подобається.

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На жаль, в минулому сезоні нам не вдалося виграти у фіналі Кубка України, але я був дуже радий за себе і одноклубників. У Полтаві неймовірні вболівальники, вони дійсно фанати. На жаль, в світі зараз така ситуація, але вони можуть бути впевнені, що команда буде боротися за них.

Моє серце із Ворсклою, навіть далеко від України, я дивився всі матчі полтавчан і вболівав за команду. Зараз буду вболівати і переживати ще більше. Футболісти будуть битися, щоб бути вгорі. Знову потрапити в фінал Кубка України не вийде, але ми будемо боротися, щоб бути вгорі турнірної таблиці. Перебуваючи тут, я дам все для клубу", – зазначив Луїзао у коментарі прес-службі клубу.

Минулий сезон Бразилець на правах оренди відіграв за команду Юрія Максимова – в українській Прем'єр-лізі виходив на поле у 20 матчах, в яких забив 1 гол. Тransfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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