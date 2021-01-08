"Рад вернуться в прекрасный город Полтава. Моя семья считает, что эти город и клуб – очень хорошее место. Ворскла мне очень сильно помогла в профессиональной карьере, я начал здесь расти, я здесь вырос. Даже немножко выучил язык. Всегда приятно возвращаться в места, где у тебя все хорошо, где для тебя все делают. Очень счастлив вернуться в город, который мне нравится.

Ворскла объявила о подписании Луизао

К сожалению, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть в финале Кубка Украины, но я был очень рад за себя и одноклубников. В Полтаве невероятные болельщики, они действительно фанаты. К сожалению, в мире сейчас такая ситуация, но они могут быть уверены, что команда будет бороться за них.

Мое сердце с Ворсклой, даже далеко от Украины, я смотрел все матчи полтавчан и болел за команду. Сейчас буду болеть и переживать еще больше. Футболисты будут сражаться, чтобы быть наверху. Снова попасть в финал Кубка Украины не получится, но мы будем бороться, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Находясь здесь, я отдам все для клуба", – отметил Луизао в комментарии пресс-службе клуба.

Прошлый сезон бразилец на правах аренды играл за команду Юрия Максимова – в украинской Премьер-лиге выходил на поле в 20 матчах, в которых забил 1 гол. Тransfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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