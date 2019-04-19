Луїс відхилив пропозицію Борусії Д та може перейти в Барселону, – Bild

Захисник Атлетіко Філіпе Луїс вирішив не переходити в дортмундську Борусію та може стати гравцем Барселони.

Борусія Д не змогла підписати захисника Атлетіко Філіпе Луїса. За інформацією Bild, бразилець відмовився від переїзду в Німеччину.

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На футболіста також полює Барселона, і зараз він розглядає варіант із продовженням кар'єри в Іспанії, хоч і доведеться піти на зниження зарплати.

Окрім цього повідомлялось, що 33-річним гравцем цікавиться Фламенго.

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