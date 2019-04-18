Барселона зацікавлена у підписанні Рішарлісона

Вінгер Евертона та збірної Бразилії Рішарлісон може перейти в стан "блаугранас".

Барселона продовжує шукати варіанти підсилення атаки цього літа на зміну Луїсу Суаресу. Одним із кандидатів став бразилець Рішарлісон з Евертона, який може зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі нападу, повідомляє Marca.

Ліверпуль зацікавився Рішарлісоном – Клопп зустрічався з агентом гравця

Повідомляється, що попри відмінні відносини між Евертоном та Барселоною, сума трансферу становитиме не менше 50 млн євро. Нагадаємо, цього літа "іриски" підписали зі складу "блаугранас" одразу трьох гравців – Андре Гомеша, Люку Діня та Єррі Міну.

В поточному сезоні Рішарлісон провів у складі Евертона 35 матчів, в яких відзначився 13 голами та двома асистами.

Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів