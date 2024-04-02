Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке незадоволений журналістами, які вигадують чутки про взаємини з Кіліаном Мбаппе.

"Що цікаво, так це те, що породжується новинами, які є брехнею. Хтось вигадав образу, і виникають всілякі спекуляції.

"Мені байдуже", – Луїс Енріке різко відреагував на емоції Мбаппе після заміни

Після ігор я втомився, у мене мало енергії, але я абсолютно спокійний з цього приводу і роблю свою роботу якнайкраще. Я дуже задоволений усіма своїми гравцями, зокрема й Кіліаном. Він завжди поводився чудово", – цитує тренера парижан RMC Sport.

Нагадаємо, французька преса писала, що після заміни у матчі проти Марселя (2:0) Кіліан Мбаппе начебто назвав тренера "сучим сином".

ПСЖ розбив Марсель, понад тайм граючи в меншості – Мбаппе розгнівала заміна, арбітр давав картки не тим гравцям