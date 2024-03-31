Ліга 1, 27 тур

Марсель – ПСЖ – 0:1

Голи: Вітінья, 53, Рамуш, 85

Вилучення: Беральдо, 40 (ПСЖ)

Ефект після зміни тренера поступово вивітрився. Останні два матчі Марсель програв, але сьогодні був особливий день – Ле Класік. Для ПСЖ цей матч настільки великого значення не мав. Турнірна ситуація така, що за виїзну поразку в Провансі ніхто б не критикував.

Десь так гості й почали матч. Обамеянг і компанія добряче шматували оборону суперника. Не вистачало лише гола. Наприкінці першого тайму вже й парижани допомогли. Беральдо заробив пряму червону картку. Епізод дуже не однозначний. Арбітр спочатку показав жовту Ернандесу, але після перегляду повтору встановив справжнього винуватця і посилив покарання.

Навіть проти Марселя ПСЖ не боявся атакувати в меншості, й уже на старті другого тайму вдалося забити. Вітінья і Дембеле класно розібралися в межах чужого штрафного, гол в активі португальця. Господарі доволі швидко відігралися. Після прориву Харіта дуже потужний удар вийшов у Верету. Однак його не зарахували, бо Енріке нібито заважав Доннаруммі, перебуваючи в офсайді.

Наступною помітною подією в матчі стала заміна Мбаппе. Француз вкотре не стримував емоцій, показавши, що йому таке ставлення не подобається, м'яко кажучи. Але як же Луїс Енріке вгадав із замінами. Гравці, які вийшли, за підтримки Хакімі створили ще один гол. Асенсіо асистував, Рамуш забив.

Численні атаки Марселя не були безнадійними, але феноменальну гру провів Доннарумма. Італійський голкіпер не раз по-справжньому рятував свою команду. Зрештою, ПСЖ здобув перемогу й закріпився на першині турнірної таблиці Ліги 1. Марсель не скористався невдачами конкурентів, залишившись сьомим.