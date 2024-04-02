Луис Энрике прокомментировал скандал с Мбаппе – звезда ПСЖ якобы назвал тренера "сукиным сыном"
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике недоволен журналистами, которые выдумывают слухи о взаимоотношениях с Килианом Мбаппе.
"Что интересно, так это то, что порождается новостями, которые являются ложью. Кто-то придумал оскорбление, и возникают всевозможные спекуляции.
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После игр я устал, у меня мало энергии, но я абсолютно спокоен по этому поводу и делаю свою работу как можно лучше. Я очень доволен всеми своими игроками, в том числе и Килианом. Он всегда вел себя великолепно", – цитирует тренера парижан RMC Sport.
Напомним, французская пресса писала, что после замены в матче против Марселя (2:0) Килиан Мбаппе якобы назвал тренера "сукиным сыном".
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