"Что интересно, так это то, что порождается новостями, которые являются ложью. Кто-то придумал оскорбление, и возникают всевозможные спекуляции.

"Мне все равно", – Луис Энрике резко отреагировал на эмоции Мбаппе после замены

После игр я устал, у меня мало энергии, но я абсолютно спокоен по этому поводу и делаю свою работу как можно лучше. Я очень доволен всеми своими игроками, в том числе и Килианом. Он всегда вел себя великолепно", – цитирует тренера парижан RMC Sport.

Напомним, французская пресса писала, что после замены в матче против Марселя (2:0) Килиан Мбаппе якобы назвал тренера "сукиным сыном".

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