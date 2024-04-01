ПСЖ в меншості обіграв Марсель, але Мбаппе не зумів проявити себе. Жодного удару, лише один ключовий пас. На 65-й хвилині тренер зняв головну зірку з гри – Кіліан не стримував негативних емоцій.

ПСЖ розбив Марсель, понад тайм граючи в меншості – Мбаппе розгнівала заміна, арбітр давав картки не тим гравцям

"Мені байдуже, якщо люди не згодні з моїм рішенням. Щотижня грає та сама пластинка, та сама пластинка. Нудно.

Я тренер і я ухвалюю рішення. Стараюсь працювати на користь ПСЖ і робитиму так до останнього дня в Парижі", – сказав після матчу Луїс Енріке.

Нагадаємо, що Мбаппе влітку покине ПСЖ і перейде, скоріш за все, в Реал. Тренер регулярно замінює 25-річного форварда, щоб "навчити команду грати без нього" до наступного сезону.