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Луїс Адріано зробив пропозицію руки та серця в туалеті – шокуючі зізнання дружини бразильця

21:34 247 Читать на русском
Луїс Адріано зробив пропозицію руки та серця в туалеті – шокуючі зізнання дружини бразильця
Луїс Адріано зі своєю коханою / instagram Луїса Адріано

Колишній нападник Шахтаря Луїс Адріано відзначився "романтичним" вибором місця освідчення у коханні.

Дружина Луїса Адріано, Катерина Дорожко, відповіла на деякі питання вболівальників у своєму Instagram.

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Один із підписників запитав, де її чоловік зробив пропозицію руки та серця. Дорожко відповіла, що Адріано зробив це в туалеті.

Нагадаємо, Луїс Адріано перебрався до Палмейраса із московського Спартака минулого літа. Додамо, що бразилець виступав за донецький Шахтар у період з 2007 по 2015 роки.

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