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Луис Адриано сделал предложение руки и сердца в туалете – шокирующие признания жены бразильца

21:37 66 Читати українською
Луис Адриано сделал предложение руки и сердца в туалете – шокирующие признания жены бразильца
Луис Адриано со своей любимой / instagram Луиса Адриано

Бывший нападающий Шахтера Луис Адриано отметился "романтическим" выбором места признания в любви.

Жена Луиса Адриано, Екатерина Дорожко, ответила на вопросы болельщиков в своем Instagram.

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Один из подписчиков спросил, где ее муж сделал предложение руки и сердца. Дорожко ответила, что Адриано сделал это в туалете.

Напомним, Луис Адриано перебрался в Палмейрас из московского Спартака прошлым летом. Добавим, что бразилец выступал за донецкий Шахтер в период с 2007 по 2015 годы.

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