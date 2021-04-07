У своєму Instagram бразилець повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус ще 1 квітня, але порушив самоізоляцію, аби забрати маму із супермаркету.

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Поїздка не обійшлась без пригод – Адріано збив велосипедиста на парковці ТЦ. На щастя, обійшлось без серйозних наслідків для постраждалого. "Так, я не повинен був виходити з дому. Я припустився помилки, визнаю її", – звернувся Луїс Адріано до вболівальників у дописі в Instagram.

До слова, в поточному сезоні бразилець виходив лише на клубному чемпіонаті світу, не відзначившись результативними діями у 2 матчах.

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