В своем Instagram бразилец сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус еще 1 апреля, но нарушил самоизоляцию, чтобы забрать маму из супермаркета.

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Поездка не обошлась без приключений – Адриано сбил велосипедиста на парковке ТЦ. К счастью, обошлось без серьезных последствий для пострадавшего. "Да, я не должен был выходить из дома. Я допустил ошибку, признаю ее", – обратился Луис Адриано к болельщикам в заметке в Instagram.

К слову, в текущем сезоне бразилец выходил на поле только на клубном чемпионате мира, не отметившись результативными действиями в 2 матчах.

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