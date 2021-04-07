Луис Адриано попал в ДТП, проигнорировав самоизоляцию – форварду пришлось просить прощения
Нападающий Палмейраса Луис Адриано решил проигнорировать рекомендации врачей и покинул дом, несмотря на обнаруженный коронавирус.
В своем Instagram бразилец сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус еще 1 апреля, но нарушил самоизоляцию, чтобы забрать маму из супермаркета.
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Поездка не обошлась без приключений – Адриано сбил велосипедиста на парковке ТЦ. К счастью, обошлось без серьезных последствий для пострадавшего. "Да, я не должен был выходить из дома. Я допустил ошибку, признаю ее", – обратился Луис Адриано к болельщикам в заметке в Instagram.
К слову, в текущем сезоне бразилец выходил на поле только на клубном чемпионате мира, не отметившись результативными действиями в 2 матчах.
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