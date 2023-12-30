Челсі Михайла Мудрика зіграє на виїзді у 20 турі чемпіонату Англії проти Лутона. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 20-го туру АПЛ 2023/24 між Лутоном і Челсі розпочнеться о 14:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sports. Михайло Мудрик в минулому матчі проти Крістал Пелас отримав пошкодження. Травма виявилася не серйозною, утім, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вирішив залишити українця в запасі.

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Стартові склади

Лутон:

Челсі: