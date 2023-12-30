Челси Михаила Мудрика сыграет на выезде в 20-м туре чемпионата Англии против Лутона. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 20 тура АПЛ 2023/24 между Лутоном и Челси начнется в 14:30 по киевскому времени. Трансляция доступна на Setanta Sports. Михаил Мудрик в прошлом матче против Кристал Пелас получил повреждение. Травма оказалась не серьезной, однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино решил оставить украинца в запасе.

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Стартовые составы

Лутон:

Челси: