Реал на виїзді зустрічається з Хетафе у 8-му турі чемпіонату Іспанії. Андрій Лунін потрапив у стартовий склад. Посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Хетафе – Реал Мадрид стартує о 22:00 за київським часом. На момент початку гри "вершкові" посідають друге місце у Прімері, набравши 19 очок. Стільки ж у Барселони, в якої краща різниця голів. Хетафе йде 16-м, маючи 7 балів.

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Андрій Лунін втретє поспіль вийде у старті, адже Тібо Куртуа досі травмований. Загалом 23-річний українець зіграв за Реал 7 офіційних матчів, у яких пропустив 8 голів. Лунін ще жодного разу не вберіг свої ворота "сухими". Сьогодні – черговий шанс.

У стартовий склад повернувся Лука Модріч, подолавши проблеми зі здоров'ям. А от Карім Бензема через пошкодження пропустить поєдинок, замість нього на позиції центрфорварда вийде Родріго.

Пряма трансляція матчу Хетафе – Реал Мадрид доступна на MEGOGO. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартовий склад Реала: Лунін – Кархаваль, Мілітао, Рюдігер, Алаба – Камавінга, Чуамені, Модріч – Вальверде, Родріго, Вінісіус.