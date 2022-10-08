Реал на выезде встречается с Хетафе в 8-м туре чемпионата Испании. Андрей Лунин попал в стартовый состав. Ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Хетафе – Реал Мадрид стартует в 22:00 по киевскому времени. На момент начала игры "сливочные" занимают второе место в Примере, набрав 19 очков. Столько же у Барселоны, у которой лучше разница голов. Хетафе идет 16-м, имея 7 баллов.

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Андрей Лунин в третий раз подряд выйдет в старте, ведь Тибо Куртуа до сих пор травмирован. В общей сложности 23-летний украинец сыграл за Реал 7 официальных матчей, в которых пропустил 8 голов. Лунин еще ни разу не уберег свои ворота "сухими". Сегодня – очередной шанс.

В стартовый состав вернулся Лука Модрич, преодолев проблемы со здоровьем. А вот Карим Бензема из-за повреждения пропустит поединок, вместо него на позиции центрфорварда выйдет Родриго.

Прямая трансляция матча Хетафе – Реал Мадрид доступна на MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовый состав Реала: Лунин – Кархаваль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Камавинга, Чуамени, Модрич – Вальверде, Родриго, Винисиус.