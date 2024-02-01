– Ілля розповідав, що в літнє міжсезоння 2023 року у Райо Махадаонди був спаринг з Реалом Б, і тренер його випустив на останні 25 хвилин. І одразу після гри на нього вже обабіч поля чекали скаути Атлетіко та Реала.

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Іллю одразу повезли до Атлетіко показати резиденцію (в Іспанії резиденцією називають клубну базу). А за кілька днів його повезли вже в Реал. У Реалі Волошина зустрів Андрій Лунін і провів йому екскурсію резиденцією. І після цього Ілля вирішив підписати контракт із Реалом.

– Що саме вплинуло: рівень клубу, бази чи Андрій Лунін?

– Я думаю, разом. Ставлення, зацікавленість Реала в ньому, наявність українця в клубі, тобто, є на кого рівнятися. Усе це зіграло на користь Реала. Рішення він ухвалював самостійно, ну, може, й агентська служба свої питання вирішувала. Але мама Волошина в цей час перебувала у Дніпрі, вона працює медсестрою у клініці Гарвіс. Вона тільки через місяць приїхала. Дуже проста, скромна родина. А Ілля мовчазний, але роботящий.

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15 січня Іллі виповнилося 17 років, ми спілкувалися у той день, вітав його. Вони (Реал) чекають на закриття трансферного вікна і планують підписувати на 1 лютого. Раніше не вийшло, тому що не минуло ще чотири місяці після того, як Ілля був офіційно заявлений за Райо. І він не був там заграний.

Після предметного інтересу Реала Волошина одразу почали награвати за Райо, він почав набирати ігри. І тепер може підписувати із Мадридом. Так Ілля мені пояснив.

З Райо Волошин мав перший професійний контракт, в Україні такого ще не було.

– Волошина не може підписати новий клуб, доки не пройде чотири місяці з моменту укладання контракту з попереднім. Я правильно розумію?

– Це нюанс їхнього спортивного законодавства. У нас в Україні, наприклад, не можна за рік підписувати контракти з більш ніж двома клубами.

З Реалом та агентством про все домовилися, зокрема щодо фінансів. Суму говорити не маю права. Єдине, запитав Іллю: "Як там з фінансами?", Ілля відповів: "Андрію Миколайовичу, повірте, мене не скривдили". І Райо отримає відступні, Реал купив Волошина.

– Ілля потрапляє в систему Реала, там рухатиметься від U-18 і вище?

– Це буде точно відомо після підписання. Або він буде в системі Реала, або йому оформлять оренду в тому ж Райо, і він виступатиме за ту саму команду. Сподіваюся, що таки заберуть до Реала. Іллю потрібно вчити, у Реалі кваліфікація тренерів точно вища. Вони ж його захочуть перевірити, покрутити, ближче познайомитись, – розповів Пісний в інтерв'ю Українському футболу.

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