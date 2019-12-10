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Лунін може достроково покинути Вальядолід – Реал хоче розірвати угоду

08:40 2895 Читать на русском
Лунін може достроково покинути Вальядолід – Реал хоче розірвати угоду
Андрій Лунін / Marca

Реал роздумує над достроковим припиненням оренди Андрія Луніна у Вальядолід. Українець може змінити клуб вже у січні.

Оренда Андрія Луніна у Вальядолід розрахована до кінця сезону 2019/20. Втім, Реал розглядає можливість повернення українця вже у січні, адже той досі не зіграв жодної хвилини. Мадридці планують підшукати новий клуб для 20-річного голкіпера, у якому він отримав би ігрову практику, інформує AS.

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Як вказує видання, в орендній угоді не передбачене право Реала достроково повернути українця, але Вальядолід не буде перешкоджати такому рішенню мадридців, адже хоче зберегти хороші стосунки з Королівським клубом. Нагадаємо, президентом Вальядоліда є легендарний бразилець Роналдо. Реал впевнений у перспективі українця, але наставник Вальядоліда Серхіо Гонсалес не гарантує Луніну ігровий час, беззаперечно довіряючи Жорді Масіпу.

Втім, майбутнє українця залежить від того, чи зуміє Реал у січні знайти клуб, у якому Лунін зможе отримати бодай трохи ігрового часу. Мадридці вже отримали декілька пропозицій з цього приводу, стверджує той же AS.

Зауважимо, після 16-ти турів Вальядолід посідає 14 місце в Прімері. У цих матчах Жорді Масіп пропустив 18 голів.

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