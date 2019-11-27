toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Рафаїлов назвав клуб, який пропонував за Луніна більше, ніж Реал

19:05 1875 Читать на русском
Рафаїлов назвав клуб, який пропонував за Луніна більше, ніж Реал
Сергій Рафаїлов / ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розкрив суму найдорожчого трансферу клубу, а також зізнався, що Андрій Лунін міг продовжити кар'єру не в Реалі, а в іншому місці.

"Найдорожче придбання Зорі – це Владислав Кабаєв. То був взаєморозрахунок – пам'ятаєте скандал, коли Чорноморець був винен Зорі гроші за квитки? Ми виграли спір, але вони все відтягували виконання рішення. Це був борг в розмірі 4,5 млн гривень. З новим керівництвом Чорноморця ми вирішили це питання.

"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо

Скілька заробила Зоря за перехід Луніна в Реал? Реал просив не розголошувати цю суму, у нас була домовленість не називати цифру. 9 млн євро, як повідомляли ЗМІ? Так, ця сума є близькою до реальності. Але це була не найбільша пропозиція, адже Евертон був готовий заплатити більше. Було 5 топ-клубів Англії, Іспанії та Італії, які хотіли підписати Луніна.

Дніпро за перехід Луніна не отримав нічого – як і всі інші гравці, які перейшли до нас із Дніпра, Андрій належав Зорі", – розповів Вернидуб в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Лунін перебрався у Реал влітку 2018 року, але двічі віддався у оренду – Леганесу та Вальядоліду.

Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: заслужена сенсація нової команди Каштру, особлива роль Тете на фланзі Зінченка, солідна оборона
04:17
20656
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін ТаТоТаке Зоря Зоря Евертон Евертон Сергій Рафаїлов Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Барселона
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук