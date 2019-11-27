Рафаїлов назвав клуб, який пропонував за Луніна більше, ніж Реал

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розкрив суму найдорожчого трансферу клубу, а також зізнався, що Андрій Лунін міг продовжити кар'єру не в Реалі, а в іншому місці.

"Найдорожче придбання Зорі – це Владислав Кабаєв. То був взаєморозрахунок – пам'ятаєте скандал, коли Чорноморець був винен Зорі гроші за квитки? Ми виграли спір, але вони все відтягували виконання рішення. Це був борг в розмірі 4,5 млн гривень. З новим керівництвом Чорноморця ми вирішили це питання.

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Скілька заробила Зоря за перехід Луніна в Реал? Реал просив не розголошувати цю суму, у нас була домовленість не називати цифру. 9 млн євро, як повідомляли ЗМІ? Так, ця сума є близькою до реальності. Але це була не найбільша пропозиція, адже Евертон був готовий заплатити більше. Було 5 топ-клубів Англії, Іспанії та Італії, які хотіли підписати Луніна.

Дніпро за перехід Луніна не отримав нічого – як і всі інші гравці, які перейшли до нас із Дніпра, Андрій належав Зорі", – розповів Вернидуб в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Лунін перебрався у Реал влітку 2018 року, але двічі віддався у оренду – Леганесу та Вальядоліду.

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