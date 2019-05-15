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Лунін хоче залишитись в Леганесі, він дуже щасливий у клубі, – Пеллегріно

15 травня 10:33 776 Читать на русском
Лунін хоче залишитись в Леганесі, він дуже щасливий у клубі, – Пеллегріно
Андрій Лунін / Леганес

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно розповів про ситуацію навколо українського голкіпера Андрія Луніна.

"Ситуація з Луніним не залежить від нас, тому що він не належить нам. Клуб вже працює над цим, скоро все дізнаємося. Віримо, що зможемо його залишити в нашому клубі.

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Андрій сказав нам, що був би дуже радий повернутися в наш клуб, він дуже щасливий в Леганесі. Давай почекаємо. Сподіваюся, все у нас вийде", – цитує Пеллегріно AS.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін виступає за Леганес на правах оренди, термін якої закінчується після закінчення сезону. Права на футболіста належать Реалу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Леганес Леганес Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно
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