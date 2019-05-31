Лунін покине розташування збірної України U-20 через збори національної команди

Андрій Лунін не братиме участі в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20, оскільки він відправиться у табір національної збірної.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що голкіпер Андрій Лунін 1 червня приєднається до табору національної збірної України і буде готуватись до матчів проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

Нігерія U-20 – Україна U-20 – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Андрій виступав у складі збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019 та допоміг команді вийти в 1/8 фіналу з 1 сходинки в групі D, обійшовши США, Нігерію та Катар.

У матчі 3 туру проти нігерійців український голкіпер Реала витягнув пенальті від Тіджані.

ЧС-2019 U-20: Нігерія – Україна: Петраков прислухався до критики, запас перевершив основу, а Лунін стукає у ворота Реала