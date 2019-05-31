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Лунін покине розташування збірної України U-20 через збори національної команди

13:26 1086 Читать на русском
Лунін покине розташування збірної України U-20 через збори національної команди
Андрій Лунін / УАФ

Андрій Лунін не братиме участі в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20, оскільки він відправиться у табір національної збірної.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що голкіпер Андрій Лунін 1 червня приєднається до табору національної збірної України і буде готуватись до матчів проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

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Андрій виступав у складі збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019 та допоміг команді вийти в 1/8 фіналу з 1 сходинки в групі D, обійшовши США, Нігерію та Катар.

У матчі 3 туру проти нігерійців український голкіпер Реала витягнув пенальті від Тіджані.

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Андрій Лунін Андрій Лунін Україна Україна Збірна України Україна U-20 Україна U-20
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