В минулому турі "біло-червоні" грали проти Вальядоліда. Команда Циганкова зазнала поразки з рахунком 0:1. Але на цьому прикрощі не закінчилися. На п'ятій хвилині матчу Тоні Вілья був змушений покинути поле, а через короткий проміжок часу до нього приєднався партнер по команді Алейш Гарсія.

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Як повідомляє офіційний сайт Жирони, вінгер отримав травму передньої хрестоподібної та зовнішньої колатеральної зв'язки правого коліна. Пошкодження Вільї потребує хірургічного втручання, а це означає, що до кінця сезону він не зіграє. Гарсія отримав пошкодження біцепса стегна лівої ноги. Він пропустить близько чотирьох тижнів.

В поточному сезоні Тоні Вілья брав участь у 26 матчах Ла Лізи за Жирону. В його активі один гол та три результативні передачі. Гарсія забив один гол та зробив п'ять асистів у 28 матчах. Обидва гравці – ключові персони в системі Мічела.

Нагадаємо, що Жирона зустрінеться з мадридським Реалом в рамках 31 туру Ла Ліги 25 квітня. Початок матчу о 20:30 за київським часом.

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Toni Villa: Lesió de lligament creuat anterior i lligament colateral extern del genoll dret. Requereix intervenció quirúrgica.



Aleix Garcia: Lesió de bíceps femoral de la cama esquerra. Temps de baixa aproximat: 4 setmanes.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) April 24, 2023

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