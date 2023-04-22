Віктор Циганков уже більше місяця не відзначався результативними діями. Після двох голів у ворота Райо Вальєкано "суха" серія українця налічувала вже 3 матчі, але це не завадило Жироні оформити безпрограшну серію тривалістю в 4 поєдинки. На момент початку гри каталонці посідали 9 місце Прімери (38 очок). Вальядолід, президентом якого є легендарний Роналдо, у минулому турі несподівано обіграв Вільяреал, завдяки чому відірвався від зони вильоту на 4 бали. Матч, як і онлайн-трансляція Вальядолід – Жирона, стартував о 19:30 за київським часом.

Початок для Жирони вийшов катастрофічним. Господарі могли вийти вперед вже на 4-й хвилині. Кайл Ларін виграв боротьбу у штрафному і пробив з кількох метрів у ближній кут. Повз ворота. Тут же Жирона зазнала першої кадрової втрати – Тоні Вілья, який не пограв навіть хвилини, через травму пішов з поля. Знову момент у Ларіна, який зіграв на випередження, але головою пробив повз дальню стійку. Старт гри повністю за господарями.

На 12-й хвилині Мічел Санчес зробив ще одну заміну – травмувався ще й Алейш Гарсія. А на 24-й Вальядолід вийшов уперед, втіливши свій тиск у гол. Рамон Мончу (екс-гравець Жирони) замкнув пас з правого флангу, ідеально пробивши у дальній кут. Віктор Циганков не встиг за суперником, дозволивши йому завдати фатального удару з кількох метрів. Тут же Ескудеро міг забивати другий гол господарів – Гассаніга зіграв розкішно.

Вирішальна помилка Циганкова у відеоогляді матчу Вальядолід – Жирона

Був шанс у Циганкова, який трохи не встиг на подачу Стуані – захисник був першим на м'ячі. Українець подав штрафний, який завершився неточним ударом Хуанпе. Оговталася Жирона ближче до перерви, однак відігратися не змогла. Перший тайм завершився мінімальною перевагою Вальядоліда. Циганков, як і вся Жирона, в атаці майже нічого не створив – один обіграш, жодного удару і 9 втрат м'яча.

По перерві українець міг стати автором гольової передачі. Віктор розігнав атаку, віддав на Мартена, з ударом якого впорався Жорді Масіп – той самий, який свого часу не дав Андрію Луніну шансів у Вальядоліді. У протилежним воротах вдало зіграв Гассаніга, який парирував удар гіперактивного Кайла Ларіна. Канадець спробував навіть з центрального кола забити – поруч з дев'яткою.

На 64-й Жирона не забила лише дивом. Циганков вчасно віддав на Мартінеса, той прострілив у воротарський, де захисник Вальядоліда в останню мить випередив Тоні Вілью. Господарі могли знімати всі питання, якби не Гассаніга, який знову зіграв надійно. Був момент у Стуані, який не зміг пробити головою з меж воротарського. Ларін у контратаці теж міг забивати, але далеко відпустив до себе м'яч.

Зрештою, 1:0. Жирона так і не змогла відігратися після втрати двох футболістів через травми і пропущеного після цього гола. Каталонці перервали 4-матчеву серію без поразок і опустилися на 10 місце (38 очок). Вальядолід набрав 7 пунктів у трьох останніх турах і відірвався від зони вильоту на 7 балів.

Віктор Циганков довів "суху" серію до 4-х матчів. Вінгер збірної України віддав 1 ключовий пас, жодного разу не пробив по воротах і віддав 10 неточних передач із 40. В активі Циганкова дві вдалі спроби дриблінгу з двох, у пасиві – 18 втрат м'яча і повна катастрофа з навісами (жодного точного з 8-ми). Але головний мінус Віктора – саме він не встиг накрити Мончу, коли той забивав. Українець біг виправляти огріх партнера, проте завадити не зумів.