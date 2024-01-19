Легенда Реала Ікер Касільяс залишився у захваті від гри Андрія Луніна в одному з епізодів поєдинку з Атлетіко.

Лунін врятував Реал від пропущеного гола на 80-й хвилині, коли Морату вивели віч-на-віч з голкіпером. Одразу після цього "вершкові" розігнали результативну контратаку та перевели гру в овертайм.

Атлетіко – Реал – 4:2 – відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Ікер Касільяс у твіттері зацінив класний сейв українця, написавши: "Ключовий сейв" та позначивши Луніна.

Нагадаємо, що це не допомогло Реалу пройти в наступну стадію турніру – Атлетіко виявився сильнішим у овертаймах (4:2).

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