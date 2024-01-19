Лунін заслужив на крутий комплімент від Касільяса за сейв у грі з Атлетіко – це допомогло перевести матч у овертайм
10:04 - Читать на русском
Легенда Реала Ікер Касільяс залишився у захваті від гри Андрія Луніна в одному з епізодів поєдинку з Атлетіко.
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
39’ Самуель Ліно
57’ Альваро Мората
100’ Антуан Грізманн
119’ Родріго Рікельме
39’ Самуель Ліно
45+1’ Ян Облак
57’ Альваро Мората
82’ Хоселу
100’ Антуан Грізманн
119’ Родріго Рікельме
Лунін врятував Реал від пропущеного гола на 80-й хвилині, коли Морату вивели віч-на-віч з голкіпером. Одразу після цього "вершкові" розігнали результативну контратаку та перевели гру в овертайм.
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Ікер Касільяс у твіттері зацінив класний сейв українця, написавши: "Ключовий сейв" та позначивши Луніна.
Нагадаємо, що це не допомогло Реалу пройти в наступну стадію турніру – Атлетіко виявився сильнішим у овертаймах (4:2).
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