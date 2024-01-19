Лунин заслужил крутой комплимент от Касильяса за сейв в игре с Атлетико – это помогло перевести матч в овертайм
10:04 - Читати українською
Легенда Реала Икер Касильяс остался в восторге от игры Андрея Лунина в одном из эпизодов поединка с Атлетико.
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
39’ Самуель Лино
57’ Альваро Мората
100’ Антуан Гризманн
119’ Родриго Рикельме
39’ Самуель Лино
45+1’ Ян Облак
57’ Альваро Мората
82’ Хоселу
100’ Антуан Гризманн
119’ Родриго Рикельме
Лунин спас Реал от пропущенного гола на 80-й минуте, когда Морату вывели один на один с голкипером. Сразу после этого "сливочные" разогнали результативную контратаку и перевели игру в овертайм.
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Икер Касильяс в твиттере заценил классный сейв украинца, написав: "Ключевой сейв" и обозначив Лунина.
Напомним, что это не помогло Реалу пройти в следующую стадию турнира – Атлетико оказался сильнее в овертаймах (4:2).
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