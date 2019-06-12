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Лунін: Всі емоції вже позаду – готуємось до фіналу

09:18 777 Читать на русском
Лунін: Всі емоції вже позаду – готуємось до фіналу
Андрій Лунін / Офіційний сайт ФІФА

Лідер збірної України U-20 поділився думками щодо півфінального матчу молодіжного чемпіонату світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Гра вийшла дійсно дуже складною, а емоцій майже не залишилося. Зараз уже хочеться тільки відпочити, відновитися й готуватися до фіналу турніру. Усі емоції вже залишили позаду — в роздягальні, на полі. Тепер усі думки будуть про фінал.

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Італія – гарна команда, дисциплінована. Вона грамотно грала, у неї витривалі футболісти. Нам було складно. У моменті з відміненим голом було порушення правил проти нашого захисника, тому суддя прийняв правильне і справедливе рішення", – цитує Луніна сайт УАФ.

Суперником збірної України у фіналі чемпіонату світу стане Південна Корея.

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