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Лунин: Все эмоции уже позади – готовимся к финалу

09:18 115 Читати українською
Лунин: Все эмоции уже позади – готовимся к финалу
Андрей Лунин / Официальный сайт ФИФА

Лидер сборной Украины U-20 поделился мыслями относительно полуфинального матча молодежного чемпионата мира.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади – в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале.

Отмененный из-за VAR гол итальянцев, который сделал сборную Украины U-20 финалистом ЧМ-2019

Италия – хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, у нее выносливые футболисты. Нам было сложно. В моменте с отмененным голом было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение", – цитирует Лунина сайт УАФ.

Соперником сборной Украины в финале чемпионата мира станет Южная Корея.

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Мир Украина U-20 - Италия U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Андрей Лунин Андрей Лунин
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