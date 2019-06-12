Лунин: Все эмоции уже позади – готовимся к финалу

Лидер сборной Украины U-20 поделился мыслями относительно полуфинального матча молодежного чемпионата мира.

"Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади – в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале.

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Италия – хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, у нее выносливые футболисты. Нам было сложно. В моменте с отмененным голом было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение", – цитирует Лунина сайт УАФ.

Соперником сборной Украины в финале чемпионата мира станет Южная Корея.

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