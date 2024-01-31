Одне з головних питань, які цікавили журналістів, стосувалися воротарської позиції. Італійський фахівець обіцяв, що оголосить своє рішення в середу (сьогодні). Втім, Анчелотті свого слова не дотримав. Щодо першого номера на матч з Хетафе наставник Реала був лаконічним. "Я не можу сказати про це сьогодні, вибачте", – наводить слова Анчелотті Marca.

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Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що у завтрашньому поєдинку місце у воротах має зайняти Андрій Лунін, а от подальші перспективи українця не стільки хороші. Кепа Аррісабалага для тренерського штабу залишається реальним претендентом на ігровий час навіть попри свою невпевнену гру.

Нагадаємо, матч Хетафе – Реал Мадрид відбудеться 1 лютого, початок гри запланований на 22:00. Якщо підопічні Карло Анчелотті зможуть здобути перемогу, то стануть одноосібними лідерами Ла Ліги, потіснивши Жирону на друге місце.

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