Саутгейт дав чітку відповідь щодо ймовірного призначення в Манчестер Юнайтед
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував чутки щодо Манчестер Юнайтед.
Керівництво манкуніанців розглядало наставника "трьох левів" як потенційного кандидата на ймовірну заміну Еріка Тен Хага. Гарет Саутгейт висловився щодо можливості очолити Манчестер Юнайтед.
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"Переговорів (з МЮ) не було. Єдине, на чому я зосереджений – щоб Англія виступила на Євро якомога успішніше. Решта мене абсолютно не стосується", – цитує наставника "трьох левів" The Telegraph.
Нагадаємо, що чинна угода Саутгейта з Футбольною асоціацією Англії розрахований до 31 грудня 2024 року.
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