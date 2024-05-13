Керівництво манкуніанців розглядало наставника "трьох левів" як потенційного кандидата на ймовірну заміну Еріка Тен Хага. Гарет Саутгейт висловився щодо можливості очолити Манчестер Юнайтед.

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"Переговорів (з МЮ) не було. Єдине, на чому я зосереджений – щоб Англія виступила на Євро якомога успішніше. Решта мене абсолютно не стосується", – цитує наставника "трьох левів" The Telegraph.

Нагадаємо, що чинна угода Саутгейта з Футбольною асоціацією Англії розрахований до 31 грудня 2024 року.

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