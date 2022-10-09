Мадридський Реал мінімально обіграв Хетафе (1:0) у 8-м турі чемпіонату Іспанії. Андрій Лунін зіграв перший матч "на нуль". Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Долю матчу вирішив швидкий гол, забитий вже на третій хвилині. Едер Мілітао замкнув подачу Луки Модріча з кутового. Захисник Реала з меж воротарського потужно пробив головою, а м'яч опинився у сітці воріт.

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Хетафе міг відігратися, але точність підводила господарів. За весь поєдинок у площину воріт Луніна завдали двох ударів. Український воротар діяв надійно – один із цих ударів був дуже простим, а після пострілу Карлеса Аленьї Андрій у стрибку перевів м'яч на кутовий.

0:1 – Реал захопив одноосібне лідерство в Ла Лізі, але Барселона свій матч проти Сельти ще не зіграла. Поєдинок відбудеться в неділю.

Це перший офіційний матч без пропущених голів для Андрія Луніна в Реалі. У попередніх 7-ми поєдинках за мадридців українець неодмінно пропускав. Неприємна серія нарешті перервалася.

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на перше місце – Лунін провів перший сухий матч за мадридців