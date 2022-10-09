Мадридский Реал минимально обыграл Хетафе (1:0) в 8-м туре чемпионата Испании. Андрей Лунин сыграл первый матч "на ноль". Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Судьбу матча решил быстрый гол, забитый уже на третьей минуте. Эдер Милитао замкнул подачу Луки Модрича с углового. Защитник Реала из пределов вратарской мощно пробил головой, а мяч оказался в сетке ворот.

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Хетафе мог отыграться, но точность подводила хозяев. За весь поединок в створ ворот Лунина нанесли два удара. Украинский вратарь действовал надежно – один из этих ударов был очень простым, а после выстрела Карлеса Аленьи Андрей в прыжке перевел мяч на угловой.

0:1 – Реал захватил единоличное лидерство в Ла Лиге, но Барселона свой матч против Сельты еще не сыграла. Поединок состоится в воскресенье.

Это первый официальный матч без пропущенных голов для Андрея Лунина в Реале. В предыдущих 7 поединках за мадридцев украинец непременно пропускал. Неприятная серия наконец-то прервалась.

Реал одержал победу над Хетафе и вернулся на первое место – Лунин провел первый сухой матч за мадридцев