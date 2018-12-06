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Лунін влітку повернеться в Реал – клуб визначився з долею українця

23:17 1083 Читать на русском
Лунін влітку повернеться в Реал – клуб визначився з долею українця
Андрій Лунін / фото: Marca

Андрій Лунін влітку 2019 року повернеться у Реал, якому належить контракт українця. Крім того, голкіпер має шанси залишитись в основній команді "вершкових".

Вдала гра Андрія Луніна в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Іспанії Райо Вальєкано – Леганес не залишилась без уваги Реала, який володіє правами на українського воротаря.

Нагадаємо, 19-річний українець парирував пенальті та здійснив кілька шикарних сейвів, а Леганес здобув мінімальну перемогу та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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Планується, що Лунін влітку 2019 року повернеться у Реал. Після цього "вершкові" вже не віддаватимуть українця в оренду. Найімовірніше, Кейлор Навас покине Реал, адже вже зараз костариканець розчарований своїм становищем у Мадриді. В такому разі Лунін стане другим воротарем Реала після Тібо Куртуа, повідомляє Marca.

До слова, раніше Реал був незадоволений становищем Луніна, але останнім часом українець став отримувати більше ігрової практики. В активі голкіпера вже 4 поєдинки за Леганес, у яких українець пропустив 2 голи.

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