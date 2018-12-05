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Лунін відбив пенальті від екс-форварда Манчестер Юнайтед в Кубку Іспанії – відео сейву

4 грудня 22:39 7143 Читать на русском
Лунін відбив пенальті від екс-форварда Манчестер Юнайтед в Кубку Іспанії – відео сейву
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін врятував свою команду від пропущеного голу у матчі проти Райо Вальєкано.

На матч Кубка Іспанії між Леганесом та Райо Вальєкано український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі своєї команди.

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На 33 хвилині матчу, за рахунку 1:0 на користь команди Луніна, у ворота Леганеса був призначений пенальті. Пробивати його пішов колишній нападник Манчестер Юнайтед Бебе. Лунін зміг зберегти свої ворота сухими, відбивши удар португальця.

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Перший поєдинок між Леганесом та Райо Вальєкано завершився з рахунком 2:2. До слова, саме той матч став дебютним для Луніна в Іспанії.

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Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Відеоновини Головне Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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