Становище голкіпера Кепи Аррісабалаги вже не таке не похитне в Реалі.

Іспанський воротар наразі грає за мадридський клуб на правах оренди з Челсі. Ще кілька місяців тому керівництво Реала не мало сумнівів щодо викупу Кепи у лондонців. Але тепер майбутнє Аррісабалаги невизначено.

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Як повідомляє AS, мадридці почали задумуватися, чи варто залишати Кепу в команді. Тренерський штаб бентежить гра іспанця в повітрі. До того ж поки Аррісабалага відновлювався після травми, Андрій Лунін продемонстрував гарний рівень і вразив керівництво. Контракт українця розрахований до 2025 року, а трансфер Кепи ще потрібно узгодити з Челсі.

Тренерський штаб Реала сподівається остаточно визначитися з долею Кепи та Луніна в різдвяну паузу.

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