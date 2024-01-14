Мадридский Реал в рамках финала Суперкубка Испании-2024 сыграет с Барселоной. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч турнира за Суперкубок Испании-2024 между Реалом и Барселоной начнется в 21:00 по киевскому времени. Трансляция доступна в приложении Setanta Sports. Андрей Лунин начнет поединок в основе.

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В полуфиналах "блаугранас" дожали Осасуну (2:0), а "сливочные" перестреляли Атлетико (5:3). Кепа выходил в старте в предыдущем матче, но провалился. Карло Анчелотти, однако, не давал однозначных ответов касательно будущего основного голкипера в Реале – впрочем, после неудачи с "матрасниками" итальянец усадил конкурента Лунина в запас. В битве за трофей сыграет украинец.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Барселона:

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