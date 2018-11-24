Лунін ледь не довів фанатів Леганеса до інфаркту в матчі з Алавесом – божевільний фінт за межами штрафного

Андрій Лунін допоміг Леганесу здобути перемогу над Алавесом в 13-му турі Прімери.

Цей поєдинок став для українського голкіпера першим у чемпіонаті Іспанії, який він розпочав у стартовому складі. Щоправда Лунін ледь не затьмарив цю події епічною помилкою.

Лунін у першому повному матчі в Ла Лізі допоміг Леганесу обіграти Алавес

В одному з ігрових епізодів воротар Леганеса за межами штрафного майданчика спробував технічно обіграти нападника суперника. Однак така зухвалість Луніна ледь не призвела до голу у власні ворота.

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