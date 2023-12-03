"Дякую команді, у мене сьогодні відмерзли пальці. Завжди легше перемагати, коли тримаєш ворота "сухими".

"Сухий" матч Луніна у відеоогляді поєдинку Реал – Гранада – 2:0

У 95% випадків, коли ми не пропускаємо, то перемагаємо. З такою кількістю травм, яку ми маємо, це дуже хороша серія, тому що без 8-9 гравців важко. Але ми продовжуємо перемагати, грати в хороший футбол. Ми перші, і це головне", – цитує Луніна Madrid Zone.

Нагадаємо, Андрій у матчі із Гранадою (2:0) відстояв на нуль – для українця цей поєдинок став сьомим у поточному сезоні.

Реал повернувся на вершину Ла Ліги, спокійно перегравши Гранаду – Лунін вийшов у основі, але залишився без роботи