Мадридський Реал впевнено переграв Гранаду в матчі 15-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу Реал – Гранада на "Футбол 24".

Реал помірно почав поєдинок, контролюючи м'яч на половині поля гостей. Підопічні Анчелотті не поспішаючи шукали свої моменти. "Вершкові" вийшли вперед в середині першої половини гри – на 25 хвилині голом відзначився Браїм Діас, елегантно перегравши воротаря після виходу віч-на-віч.

Реал повернувся на вершину Ла Ліги, спокійно перегравши Гранаду – Лунін вийшов у основі, але залишився без роботи

В другому таймі гра не змінилась. Реал тримав м'яч під контролем, намагаючись створювати гольові моменти. Подвоїв перевагу "вершкових" Родріго – бразилець вдало зіграв на добиванні на 57 хвилині гри. Андрій Лунін же залишився без роботи – легка перемога Реала з рахунком 2:0.