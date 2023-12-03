"Спасибо команде, у меня сегодня отмерзли пальцы. Всегда легче побеждать, когда держишь ворота "сухими".

"Сухой" матч Лунина в видеообзоре поединка Реал – Гранада – 2:0

В 95% случаев, когда мы не пропускаем, то побеждаем. С таким количеством травм, которое мы имеем, это очень хорошая серия, потому что без 8-9 игроков тяжело. Но мы продолжаем побеждать, играть в хороший футбол. Мы первые, и это главное", – цитирует Лунина Madrid Zone.

Напомним, Андрей в матче с Гранадой (2:0) отстоял на ноль – для украинца этот поединок стал седьмым в текущем сезоне.

Реал вернулся на вершину Ла Лиги, спокойно переиграв Гранаду – Лунин вышел в основе, но остался без работы