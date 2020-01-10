Лунін покине Вальядолід – клуб знайшов заміну голкіперу збірної України, на якого претендують в Іспанії

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін близький до зміни клубу. Українець, найімовірніше, продовжить кар'єру в Сегунді, представники якої зацікавлені у оренді воротаря.

Вальядолід змирився з втратою Андрія Луніна, який хотів змінити клуб через відсутність ігрової практики. "Пусела" повернуть з Понферрадіни голкіпера Хосе Антоніо Каро, якого раніше віддали на правах оренди. Вальядодід вже повідомив про це представника Сегунди, інформує Marca.

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Клуб досі не оприлюднив список гравців на кубковий матч проти Марбельї, який пройде 11 січня о 22:00. Як зазначають іспанські ЗМІ, затримка пов'язана саме із вирішенням ситуації з Луніним. Все вказує на те, що воротар збірної України продовжить кар'єру в Сегунді. Наразі на нього претендують два клуби другого іспанського дивізіону – Альмерія (2 місце) та Ов'єдо (17 позиція).

Раніше Реал, який володіє правами на Луніна, висловив бажання повернути українця та віддати його в оренду іншому клубу задля отримання ігрової практики. Мадридці з цього приводу навіть звернулися до керівництва Ла Ліги, щоб отримати дозвіл на другу оренду для голкіпера протягом сезону 2019/20.

Нагадаємо, Лунін провів за Вальядолід лише один поєдинок в Кубку Іспанії. У Прімері 20-річний голкіпер збірної України жодного разу не виходив на поле.

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