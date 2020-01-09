Лунін знайшов собі новий клуб, але його трансфер цинічно блокують: "Це найкращий запасний воротар світу"

Голкіпер збірної України не може покинути Вальядолід, хоче вже домовився про оренду в інший іспанський клуб. Несподіваний поворот мильної опери.

Андрій Лунін домовився з Ов'єдо про оренду до кінця поточного сезону, але наразі не може розірвати контракт з Вальядолідом, запевняє видання AS. Один з аутсайдерів Сегунди начебто готовий надати українцеві необхідну ігрову практику перед Євро-2020.

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Спортивний директор 17-ї команди другого іспанського дивізіону Франсеск Арнау активно працює на трансферами Луїсмі та Луніна, які переживають великий застій на Хосе Сорілья. Якщо перехід 27-річного хавбека залишається справою часу, то перемовини щодо екс-кіпера Зорі сильно ускладнює принципова позиція керівництва Вальядоліда. Роналдо та Ко не бажають виходити на трансферний ринок у пошуках дублера для Масіпа. Проте Арнау зберігає оптимізм і не опускає руки.

"Ов'єдо має усну домовленість з Луніним, але Вальядолід твердо стоїть на своєму. Вони не хочуть його відпускати", – розповідає журналіст AS Начо Аспаррен Менендес.

Вальядолід відповів на чутки про можливий відхід 20-річного стража воріт неоднозначною заявою спортивного директора клубу Мігеля Анхеля Гомеса. Не обійшлось без нотки цинізму:

Ми розраховуємо на Луніна. Він дуже кваліфікований голкіпер, але йому потрібно зачекати, тому що у нас є Масіп, який демонструє хорошу стабільність. Якщо у команду приходить новий гравець, це не означає, що йому відведена роль основного. Він повинен поважати власних партнерів. Лунін – найкращий запасний воротар світу.

Натомість Реал, який володіє правами на українця, наразі бореться за його "звільнення" у кабінетах Ла Ліги. Мадридці вважають, що Лунін має право на другу оренду протягом сезону, тоді як очільники іспанської еліти – сумніваються щодо правомірності нового трансферу. Ситуація може вирішитись у найближчі дні.

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