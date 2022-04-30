Розгромна перемога над Еспаньйолом (4:0) достроково зробила Реал чемпіоном Іспанії – це вже 35-й трофей мадридців у іспанській першості.

Реал – Еспаньйол – 4:0 – відео голів та огляд "золотого" матчу Мадрида

Гравці одразу після поєдинку почали святкувати здобуття чемпіонства. Серед них був і Андрій Лунін, який вийшов на газон із прапором України на плечах. Пізніше українець разом з іншими гравцями радісно стрибав у центральному колі Сантьяго Бернабеу.

Додамо, що Лунін ще жодного разу не виходив у складі Реала в чемпіонаті Іспанії. До офіційного завершення першості завершилось 4 тури.

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