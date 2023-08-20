Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував дії Андрія Луніна в поєдинку 2-го туру Прімери проти Альмерії, який мадридці виграли з рахунком 3:1.

Лунін вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Реала. Голкіпер збірної України пропустив вже на 3-й хвилині, але в подальшому діяв надійно. Андрій здійснив 7 сейвів – найбільше в одному матчі за весь час кар'єри в Мадриді.

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Карло Анчелотті віддав належне 24-річному українцю, але натякнув, що незабаром у воротах Реала зіграє Кепа Аррісабалага, якого орендували в Челсі після важкої травми Тібо Куртуа.

"Лунін грав дуже добре, як і проти Атлетіка. Він – голкіпер, якому ми довіряємо. Він так само впевнений у воротах, як і Кепа. Рано чи пізно Кепі доведеться грати. Можливо, це трапиться в наступному матчі", – цитує Анчелотті Marca.

Наступний поєдинок у чемпіонаті Іспанії Реал зіграє 25 серпня на виїзді проти Сельти.

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