Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал действия Андрея Лунина в поединке 2-го тура Примеры против Альмерии, который мадридцы выиграли со счетом 3:1.

Лунин второй раз подряд вышел в стартовом составе Реала. Голкипер сборной Украины пропустил уже на 3-й минуте, но в дальнейшем действовал надежно. Андрей совершил 7 сейвов – больше всего в одном матче за все время карьеры в Мадриде.

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Карло Анчелотти отдал должное 24-летнему украинцу, но намекнул, что вскоре в воротах Реала сыграет Кепа Аррисабалага, которого арендовали у Челси после тяжелой травмы Тибо Куртуа.

"Лунин играл очень хорошо, как и против Атлетика. Он – голкипер, которому мы доверяем. Он так же уверен в воротах, как и Кепа. Рано или поздно Кепе придется играть. Возможно, это случится в следующем матче", – цитирует Анчелотти Marca.

Следующий поединок в чемпионате Испании Реал сыграет 25 августа на выезде против Сельты.

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