"Ще одна перемога. Дякую вболівальникам Реала за підтримку", – написав Лунін у соціальній мережі Instagram.

Лунін висловив "претензії" гравцям Реала після перемоги над Гранадою: "У мене відмерзли пальці"

Пост українця прокоментував півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем. У коментарі англієць пожартував: "Знову розігрій пальці, друже". Таким чином він відреагував на післяматчеве інтерв'ю Луніна, в якому той поскаржився на відсутність роботи у грі з Гранадою, заявивши, що у нього "відмерзли пальці".

Нагадаємо, після 15-ти турів Реал має однакову кількість очок з Жироною (по 38), але випереджає каталонців за кращими показниками.

Реал повернувся на вершину Ла Ліги, спокійно перегравши Гранаду – Лунін вийшов у основі, але залишився без роботи