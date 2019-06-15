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"Це – диво! І це диво – наше!": реакція соцмереж на історичну перемогу України у фіналі ЧС-2019 U-20

15 червня 23:35 2503 Читать на русском
"Це – диво! І це диво – наше!": реакція соцмереж на історичну перемогу України у фіналі ЧС-2019 U-20
Україна U-20 – переможець ЧС-2019

Україна U-20 обіграла Південну Корею у фіналі чемпіонату світу-2019. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на історичний тріумф команди Олександра Петракова.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Фінальний матч проти команди Південної Кореї розпочався для "жовто-синіх" холодним душем – арбітр, скориставшись допомогою відеоасистента, призначив пенальті у ворота Андрія Луніна. Швидкий пропущений м'яч дещо зіпсував план України на гру, але не зламав наших хлопців психологічно.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світу

Владислав Супряга несподівано з'явився у стартовому складі і відплатив тренеру за довіру. Нападник Динамо ще до перерви відновив рівновагу, а на початку другого тайму вивів Україну вперед. Корейці намагалися врятувати матч, але гол Георгія Цітаішвілі наприкінці поєдинку розставив усі крапки над "і". Україна U-20 – чемпіон світу.

Користувачі соцмереж в захваті від феноменального виступу України U-20 на Мундіалі, який завершився у Польщі.

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко відзначив, що вперше в історії збірна України здобула перемогу на чемпіонатах світу різних вікових категорій.

Відомий телеведучий Ігор Циганик вважає, що підсумковий результат ЧС-2019 для України інакше як дивом не назвеш.

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав підопічних Петракова та впевнений, що футболісти цієї команди вже стали творцями української футбольної історії.

Чинний гарант Конституції Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішній тріумф є свідченням того, що Україна зможе все.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що ця перемога надихатиме багато поколінь український футболістів.

Зінченко емоційно відсвяткував тріумф збірної України на чемпіонаті світу U-20

"Якби сьогодні було завжди", – мріє Артур Валерко.

Журналіст Олександр Золотогорський досі не може повірити, що українцям вдалося виграти чемпіонат світу.

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Віталій Кличко також долучився до привітань.

Коментатор телеканалів "Футбол 1/2" Кирило Круторогов констатує факт – про успіхи нашої збірної говорить увесь футбольний світ.

А от його російський колега Георгій Черданцев хвалить українців і нагадує, що його співвітчизники навіть не можуть подолати кваліфікаційний турнір.

blog_ava
Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв
15 червня
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Теги
Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20 Збірна України Статті Головне Південна Корея U-20 Південна Корея U-20
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