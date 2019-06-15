"Це – диво! І це диво – наше!": реакція соцмереж на історичну перемогу України у фіналі ЧС-2019 U-20

Україна U-20 обіграла Південну Корею у фіналі чемпіонату світу-2019. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на історичний тріумф команди Олександра Петракова.

Фінальний матч проти команди Південної Кореї розпочався для "жовто-синіх" холодним душем – арбітр, скориставшись допомогою відеоасистента, призначив пенальті у ворота Андрія Луніна. Швидкий пропущений м'яч дещо зіпсував план України на гру, але не зламав наших хлопців психологічно.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світу

Владислав Супряга несподівано з'явився у стартовому складі і відплатив тренеру за довіру. Нападник Динамо ще до перерви відновив рівновагу, а на початку другого тайму вивів Україну вперед. Корейці намагалися врятувати матч, але гол Георгія Цітаішвілі наприкінці поєдинку розставив усі крапки над "і". Україна U-20 – чемпіон світу.

Користувачі соцмереж в захваті від феноменального виступу України U-20 на Мундіалі, який завершився у Польщі.

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко відзначив, що вперше в історії збірна України здобула перемогу на чемпіонатах світу різних вікових категорій.

Відомий телеведучий Ігор Циганик вважає, що підсумковий результат ЧС-2019 для України інакше як дивом не назвеш.

Це ДИВО!!! І це ДИВО НАШЕ!!! ВІТАЮ ВСІХ!!! Щасливий, що я це бачив!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) June 15, 2019

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав підопічних Петракова та впевнений, що футболісти цієї команди вже стали творцями української футбольної історії.

А от його російський колега Георгій Черданцев хвалить українців і нагадує, що його співвітчизники навіть не можуть подолати кваліфікаційний турнір.